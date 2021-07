Vice-presidente da Câmara diz que acusações do superpedido de impeachment "parecem bem consistentes"

Em postagem nesta terça-feira (20) pelo Twitter, o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, disse ter recebido uma cópia do superpedido de impeachment contra Jair Bolsonaro. De acordo com o parlamentar, algumas denúncias "parecem bem consistentes" edit

247 - O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos (PL-AM), disse em postagem na manhã desta terça-feira (20) pelo Twitter que recebeu uma cópia do superpedido de impeachment contra Jair Bolsonaro. De acordo com o parlamentar, das 21 imputações de crime de responsabilidade, "algumas delas, numa primeira leitura, parecem bem consistentes".

"Recebi, dos autores, cópia do superpedido de impeachment do presidente Bolsonaro. São 21 imputações de crime de responsabilidade e algumas delas, numa primeira leitura, parecem bem consistentes", afirmou o congressista na rede social.

O superpedido de impeachment contra Bolsonaro foi protocolado na Câmara no dia 30 de junho. A ideia foi unificar os argumentos dos mais de 120 pedidos de impeachment já apresentados na Casa.

Alguns dos crimes citados foram estímulo à indignação da população contra o isolamento social, falta de um plano de combate à pandemia do coronavírus e mentiras para obter vantagens políticas.

Outros crimes apontados foram a incitação para que militares não obedeçam à lei e estímulo ao golpe, com posições favorável ao fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional e apologia à tortura.

Recebi, dos autores, cópia do superpedido de impeachment do presidente Bolsonaro. São 21 imputações de crime de responsabilidade e algumas delas, numa primeira leitura, parecem bem consistentes. — Marcelo Ramos (@marceloramosam) July 20, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.