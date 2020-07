Vice-presidente do PT do Distrito Federal manda Globo e seu colunista Ascânio Sêleme à merda

"Quem é você ou é o sistema Globo para estabelecer quando o ódio contra o PT não faz mais sentido? Você e praticamente todo mundo no sistema Globo estimularam o ódio, espalharam mentiras, estimularam a prática do lawfare – guerra jurídica – contra as nossas lideranças e patrocinaram o golpe parlamentar contra uma Presidenta", disse o ex-deputado Geraldo Magela edit

Por Geraldo Magela – Mesmo não sendo o meu estilo de fazer o debate político eu não consigo encontrar outra forma de responder ao jornalista do jornal OGLOBO Ascânio Seleme, que escreveu que “o ódio dirigido ao PT não faz mais sentido “.



Quem é você ou é o sistema Globo para estabelecer quando o ódio contra o PT não faz mais sentido? Você e praticamente todo mundo no sistema Globo estimularam o ódio, espalharam mentiras, estimularam a prática do lawfare - guerra jurídica- contra as nossas lideranças e patrocinaram o golpe parlamentar contra uma Presidenta.

Nem você e nem a empresa para a qual você trabalha conseguem esconder que o PT nos seus três governos e meio patrocinou o maior período de paz social na história recente do país.

Também no tempo do PT nós conseguimos diminuir as desigualdades sociais, aumentamos os índices de emprego, colocamos mais jovens com mais diversidades nas universidades, avançamos no respeito às diferenças e no combate às discriminações e aos preconceitos...

O Brasil passou a ser um país respeitado no mundo inteiro e reconhecido como nova liderança mundial.

Nos tempos do PT a questão ambiental era tratada seriamente. O empresariado foi respeitado e todos os setores econômicos tiveram lucros com segurança jurídica para os seus empreendimentos.

A democracia estava sendo aprimorada. A liberdade de expressão e especialmente a liberdade de imprensa estavam garantidas...

Isso só para ficar em alguns exemplos. É claro que eu reconheço que houve erros, mas tenho consciência de que eles foram infinitamente menores do que foram os acertos.

Portanto, senhor Ascânio, o ódio que vocês estimularam contra o PT nunca teve razão de existir. Somente pessoas com mentes doentias e setores políticos de índole autoritária e golpista conseguem ver alguma razão neste ódio!

Não há que se falar em parar o ódio!

Há, sim, que reconhecer as injustiças cometidas contra o PT e as suas lideranças. Para restabelecer a verdade!

GERALDO MAGELA

Ex-Deputado Federal

Vice-Presidente do PT-DF

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.