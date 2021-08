Wassef, advogado de Bolsonaro, assedia mulher casada e é perseguido pelo marido com faca na mão

Testemunhas relatam que advogado do presidente Jair Bolsonaro assediou mulher em restaurante no Lago Sul, área nobre de Brasília edit

Do Metrópoles - Testemunhas relatam que o advogado do presidente Jair Bolsonaro, Frederick Wassef, assediou uma mulher em um restaurante na QI 11, do Lago Sul, área nobre de Brasília, na tarde deste sábado (21/8), e acabou perseguido pelo marido dela, armado com uma faca.

Wassef fugiu correndo. A Polícia Militar saiu em perseguição ao homem que ameaçou o advogado.

Continue lendo no Metrópoles.

