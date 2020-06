Weintraub defende mudar Constituição para impedir que Brasil se torne “paraíso esquerdista”

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse isso em vídeo que foi divulgado numa conferência bolsonarista do Movimento Brasil Conservador edit

247 - O ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse em vídeo que é preciso "mudar as regras da Nova República" para impedir que o Brasil se torne "paraíso esquerdista", afirmando que o regime político brasileiro como uma "estrutura montada pela esquerda, oligarcas e corruptos". O vídeo foi divulgado em conferência virtual organizada pelo Movimento Brasil Conservador (MBC), segundo a Época.

A conferência ocorreu na mesma semana que a operação da Polícia Federal apreendeu de computadores e equipamentos de bolsonaristas ligados a divulgação de fake news. A operação ocorreu no âmbito do inquérito das fake news, presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

