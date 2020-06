Weintraub desacata governo do DF e participa de ato com bolsonaristas na Esplanada (vídeo)

Revista Fórum - O Ministro da Educação, Abraham Weintraub, desafiou o decreto do governador Ibaneis Rocha (MDB) e se reuniu com aliados de Jair Bolsonaro na manhã deste domingo (14) na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Em decreto na noite deste sábado (13), o governo do DF proibiu acesso ao local após bolsonaristas tentarem invadir o Congresso. À noite, o mesmo grupo, liderado por Sara Winter Geromini, simulou um bombardeio ao Supremo Tribunal Federal (STF) com fogos de artifício.

Ao lado da líder do grupo, que tem provocado autoridades para ser presa, Weintraub se vitimizou dizendo que querem de todas as formas levá-lo à prisão.

O Ministro da Educação, Abraham Weintraub, está na Esplanada dos Ministérios (DF) para prestar solidariedade aos despejados do acampamento dos “300 pelo Brasil”, desmontado pela PM.



O bicho vai pegar: Bolsonaro deve decidir se vai afastar o ministro do cargo. pic.twitter.com/uDDroYjytW June 14, 2020

