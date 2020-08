Weintraub é declarado persona non grata no Distrito Federal

A iniciativa partiu do deputado distrital Chico Vigilante (PT) após Weintraub ter se referido a Brasília como “porcaria”, um “cancro” de “corrupção” edit

247 - Pior ministro da Educação da história do Brasil, Abraham Weintraub recebeu nesta quarta-feira (12) o título de persona non grata no Distrito Federal.

A Câmara Legislativa do DF aprovou na quarta uma moção de iniciativa do deputado distrital Chico Vigilante (PT) com o título. Vigilante explica que o pedido foi apresentado após Weintraub ter se referido de forma ofensiva a Brasília.

“Olha, a capital do 3º milênio, marco arquitetônico, civilizatório e cultural do Brasil, idealizada por pessoas como Juscelino Kubitschek e Oscar Niemeyer, dentre outros, não poderia em hipótese alguma tolerar uma pessoa como Weintraub como ministro nesta cidade. Ele desrespeitou todos nós quando falou mal de Brasília”, falou o deputado.

Weintraub chamou Brasília, em reunião ministerial com a participação de Jair Bolsonaro, de “porcaria”, um “cancro” de “corrupção”.

