ACM Neto diz que sistema de saúde de Salvador entrará em colapso em 10 dias

247 - O prefeito de Salvador, ACM Neto, afirmou nesta segunda-feira (4) que prevê o colapso do sistema de saúde da cidade em 10 dias por conta da pandemia de Covid-19. Com informações do UOL.

"A taxa de internação nos leitos clínicos é de 15% dos casos confirmados. O tempo médio de permanência foi de sete dias. Então, mantendo essa taxa de internação e tempo de permanência, teremos uma saturação no dia 14, daqui dez dias. Estamos correndo. Conseguimos no Prohope novos leitos clínicos. Tudo está sendo feito. Hoje tenho uma nova reunião com o governador e com o secretário de Saúde do estado. Estamos fazendo todo o possível para ofertar novos leitos. Não posso deixar de mostrar o risco que corremos de uma saturação", disse ACM Neto.

