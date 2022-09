ACM Neto se registrou como "branco" antes de declarar-se "pardo" ao TSE

Apoie o 247

ICL

247 - Candidato a governador da Bahia, ACM Neto (União Brasil) tem enfrentando uma crise na campanha em relação à sua autodeclaração racial. O candidato declarou-se "pardo" à Justiça Eleitoral, o que causou estranheza e polêmica.

Segundo o jornal A Tarde, Neto havia se registrado como "branco" no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) dias antes de fazer a alteração para "pardo".

Desde 2020 o TSE obriga que a distribuição de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, assim como o tempo de propaganda gratuita, siga a proporção de candidatos negros dentro do partido. "Neto é candidato do União Brasil que mais recebeu dinheiro do Fundão", aponta o jornal.

Recentemente, nas redes sociais, ACM Neto disse que sempre se declarou "pardo". O documento, no entanto, o desmente.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.