Adolescente trans de apenas 13 anos é brutalmente assassinada no Ceará

A menina Keron Ravach, que sonhava em ser digital influencer, faria 14 anos no dia 28. Ela foi espancada até a morte com pauladas e socos edit

Matrópoles - Keron Ravach, uma menina trans de apenas 13 anos, foi brutalmente assassinada no município de Camocim, a 457 km de Fortaleza, Ceará. O crime aconteceu na madrugada de segunda-feira (4/1). O principal suspeito é um adolescente de 17 anos, que confessou ter matado Keron depois de ter tido um desentendimento a respeito do valor de um programa.

De acordo com o delegado encarregado da investigação, Herbert Ponte, o garoto que confessou o crime contou que havia negociado um programa sexual com Keron, mas que no momento do pagamento os dois se desentenderam, e por conta disso ele a matou. As informações são do jornal O Dia.

O assassino se apresentou à polícia 12 horas após o crime, e se condenado, responderá por homicídio.

