Aeroporto de Alagoas é evacuado por suspeita de bomba; voos estão suspensos

247- O Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, em Alagoas, foi evacuado no final da manhã desta terça-feira (13) após um pacote não identificado ter sido abandonado no local. Por enquanto, os voos estão suspensos. As informações são do portal G1.

"A Polícia Federal (PF) percebeu de imediato, e como padrão, instalou procedimento de segurança antibombas", informou em nota a administração do aeroporto (leia na íntegra mais abaixo). O esquadrão antibombas do BOPE também foi acionado.

Passageiros e funcionários que estavam dentro do aeroporto foram orientados a aguardar do lado de fora, até que a PF tivesse certeza de que não se trata de nenhuma ameaça.

