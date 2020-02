Alcolumbre pede reforço na segurança de Cid, após amotinados cercarem hospital

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), pediu reforço na segurança do também senador Cid Gomes. Policiais amotinados cercam o hospital onde ele foi levado, após ser ferido a bala edit

247 - O hospital onde o senador Cid Gomes está foi cercado de policiais amotinados, que não deixam nem mesmo o senador ser transferido. a informação é do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), que pediu ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, para auxiliar o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), a manter a integridade física do senador, que foi ferido por tiros durante protesto de policiais em Sobral, no Ceará.

“Acompanho com preocupação os desdobramentos do ocorrido com o senador Cid Gomes, na tarde desta quarta-feira (19), em Sobral, no Ceará. Entrei em contato o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, e com o governador do Ceará, Camilo Santana, para obter informações e garantir a segurança do parlamentar", afirmou Alcolumbre em nota.

Cid Gomes tentava entrar num quartel onde PMs amotinados protestavam, com uma retroescavadeira, quando foi atingido por tiros. Ele foi levado ao Hospital do Coração da cidade, onde está sendo “estabilizado” para ser transferido à Santa Casa de Misericórdia da cidade.