Ao lado de Lula, Marília diz que é preciso colocar o fascismo no lugar dele: 'o lixo da história'

247 - A deputada federal Marília Arraes (Solidariedade), que tem o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Solva (PT) na disputa pelo governo de Pernambuco, defendeu a democracia no Brasil e afirmou que é preciso “colocar o fascismo, no lugar para onde ele deve ir, para o lixo da história do Brasil".

"Estamos em um momento histórico para o Brasil e Pernambuco. Hoje nós estamos vivenciando não somente uma eleição, uma eleição em que nós discutimos projetos para Pernambuco, para o Brasil, mas principalmente estamos defendendo o Estado Democrático de Direito. Estamos lutando contra o retrocesso nas conquistas de direitos. Estamos defendendo nossa democracia. Disputamos contra o fascismo, contra o ódio, contra a intolerância. Vamos unir Pernambuco e isolar a intolerância, o fascismo, no lugar para onde ele deve ir, para o lixo da história do Brasil”, disse Marília nesta sexta-feira (14), durante entrevista coletiva realizada no Recife e que contou com a presença de Lula.

Ainda segundo ela, Lula representa “um projeto de país mais justo, de diminuição das desigualdades entre as pessoas, entre as regiões, entre o Nordeste e o Sul e Sudeste. Pernambuco não é uma ilha. Pernambuco está no Brasil, o Brasil que está sofrido, está desigual. Mas esse sofrimento tem data para acabar, e a partir de janeiro vamos estar juntos, eu aqui em Pernambuco e o senhor no Planalto, para a gente voltar a fazer o povo ser parte do orçamento da República novamente".

Após a entrevista, Lula e Marília participaram de uma caminhada que teve início no Parque Treze de Maio, zona central da capital pernambucana. A Coligação Brasil da Esperança é formada pelas federações FE BRASIL (PT/PV/PC do B) e PSOL/REDE, PSB, Solidariedade, PROS, Avante e o Agir.

