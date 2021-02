Após decisão do STF, Rui Costa diz que já articula compra de vacinas para a Bahia: “comecei a me movimentar”

O STF formou maioria em favor da possibilidade de governadores e prefeitos comprarem imunizantes caso as doses do Ministério da Saúde sejam insuficientes edit

Revista Fórum - O governador da Bahia, Rui Costa (PT), usou as redes sociais nesta terça-feira (23) para anunciar que já está “se movimentando” para conseguir comprar vacinas para o estado após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) permitindo a aquisição de vacinas mesmo sem certificação da Anvisa caso de as doses do Programa Nacional de Imunização (PNI), tocado pelo Ministério da Saúde, sejam insuficientes

Costa celebrou a decisão do STF, dizendo que o tribunal “mostrou compromisso com a vida” ao formar maioria em favor da permissão de compra de doses por governos locais caso tenham sido aprovados em agências da Europa, dos Estados Unidos, do Japão ou da China.

Estamos em guerra contra o #coronavírus que somente será vencido com a vacina. Daqui a pouco, no #PapoCorreria, vamos falar sobre esta decisão do Supremo, sobre o início do ano letivo - de forma 100% remota - na rede estadual de ensino e muito mais. Mande sua pergunta! February 23, 2021

