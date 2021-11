Aposta de Bolsonaro, Queiroga tem só 1% dos votos para governo da Paraíba, mostra pesquisa

Apoie o 247

Revista Fórum - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, parece ter dificuldade para se inserir na disputa eleitoral para o governo da Paraíba em 2022. Aposta do presidente Jair Bolsonaro para conseguir um palanque no estado do Nordeste, Queiroga aparece com apenas 1% em corrida eleitoral para governador da Paraíba.

Levantamento realizado pelo instituto DataVox/PBAgora coloca o governador João Azevêdo (Cidadania), que busca a reeleição como franco favorito, 38,4% das intenções de voto. Desconsiderados Brancos e Nulos (10%) e Indecisos (24%), Azevêdo seria reeleito no primeiro turno.

Logo atrás aparece o deputado federal Pedro Cunha Lima (PSDB), com 11,5%. Em terceiro lugar está o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB), com 7,5%, seguido pelo ex-prefeito Luciano Cartaxo (PV), com 6,2%. Lígia Feliciano (PDT) tem 1,3%.

