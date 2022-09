Bahia: Jerônimo, do PT, amplia vantagem e pode vencer no primeiro turno, mostra pesquisa AtlasIntel

Apoie o 247

247 - Pesquisa AtlasIntel, do Instituto Nervera, encomendada pela Editora A Tarde, divulgada nesta terça-feira (27) mostra uma ampliação da vantagem de Jerônimo Rodrigues (PT) sobre ACM Neto (União Brasil) na disputa pelo governo da Bahia.

O petista aparece com 46,5% das intenções de voto, podendo vencer já no primeiro turno. ACM Neto tem 39,6%.

Jerônimo - 46,5%

ACM Neto - 39,6%

João Roma (PL) - 9,9%

Kleber Rosa (Psol) - 1,5%

Brancos/Nulos - 0,4%

Indecisos - 2%

Senado

Lidera a disputa pela vaga no Senado Otto Alencar (PSD), com larga vantagem.

Otto Alencar - 50,7%

Cacá Leão (PP) - 18,4%

Raíssa Soares (PL) - 13,9%

Tâmara Azevedo (Psol) - 3%

Brancos/Nulos - 5,8%

Indecisos - 7,2%

A pesquisa obtém as respostas por meio de "coleta aleatória via questionário estruturado web e pós-estratificação da amostra de acordo com as características do eleitorado da Bahia". Foram ouvidos 1.600 eleitores da baianos entre 22 e 26 de setembro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais e o intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BA-04292/2022.

