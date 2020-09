Bolsonaristas e tucanos se unem em Fortaleza para apoiar Capitão Wagner

Estiveram presentes no evento de lançamento de candidatura do deputado Capitão Wagner (PROS) à Prefeitura de Fortaleza os parlamentares André Fernandes e Delegado Cavalcante, aliados de Jair Bolsonaro, assim como Roberto Pessoa e Danilo Forte, representantes tucanos edit

247 - Parlamentares aliados de Jair Bolsonaro no Ceará, como os deputados estaduais André Fernandes (Republicanos) e Delegado Cavalcante (PSL), marcaram presença na convenção do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), na segunda-feira (7), para apoiar a candidatura oficializada do deputado Capitão Wagner à Prefeitura de Fortaleza. Também estiveram presentes os deputados federais Roberto Pessoa (PSDB) e Danilo Forte (PSDB), o estadual Nelinho (PSDB) e o prefeito de Maracanaú, Firmo Camurça (PSDB). A reportagem é do portal Ponto Poder.

Apesar de presenças do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) no evento de lançamento de candidatura do PROS, os tucanos ainda não anunciaram de forma oficial algum apoio ao deputado Capitão Wagner à Prefeitura.

O ex-prefeito, ex-senador e ex-governador do Ceará Lúcio Alcântara, de 77 anos, também foi ao evento. Entre as dicas que deu ao candidato à Prefeitura Capitão Wagner, ele pediu “consciência do que é uma campanha”. “Falar bem com a população, ter boas ideias, bons projetos, ser uma promessa de mudança”, afirmou, acrescenta a reportagem.

