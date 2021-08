Camilo assina projeto que prevê punições para servidores estaduais do CE que recusarem se vacinar

247 - O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), usou as redes sociais para anunciar que assinou um projeto de lei que prevê a punição de servidores públicos que se recusarem a receber a vacina contra a Covid-19. Ainda segundo ele, o projeto será encaminhado à Assembleia Legislativa ainda nesta segunda-feira (16). “O momento é de deixar as questões ideológicas de lado e ouvir exclusivamente a ciência. Só com a vacinação em massa conseguiremos superar de vez essa pandemia”, postou Santana no Twitter.

De acordo com o governador, estão previstas “sanções administrativas para os servidores e empregados públicos estaduais que se recusarem a tomar a vacina contra a Covid. As medidas poderão ir desde a advertência, suspensão ou até exoneração do serviço público”.

Em uma transmissão pelas redes sociais, o gestor ressaltou que "tem pessoas que resistem a se vacinar, seja por ideologia política ou outro motivo, um absurdo. A única forma que temos de se proteger dessa pandemia, que tem tirado milhares de vidas no Ceará, é a vacina".

No final do ano passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que a vacinação é obrigatória e que estados e municípios possuem autonomia para estabelecer sanções do gênero.

Confira as postagens de Camilo Santana sobre o assunto.

A lei será encaminhada hoje ainda para a Assembleia Legislativa do Ceará. É muito importante que o servidor se vacine p/ proteger não apenas a si mesmo, mas seus familiares e também a sociedade, uma vez que a natureza do serviço público prevê contato direto c/ a população. (cont) PUBLICIDADE August 16, 2021

O momento é de deixar as questões ideológicas de lado e ouvir exclusivamente a ciência. Só com a vacinação em massa conseguiremos superar de vez essa pandemia. — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) August 16, 2021

