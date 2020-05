Camilo Santana antecipa feriados para aumentar isolamento no Ceará

"Informo a antecipação dos feriados de Corpus Christi e Nossa Senhora da Assunção para a próxima semana, por conta do Isolamento Social", afirmou o governador do Ceará, Camilo Santana (PT) edit

247 - O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), informou que antecipou os feriados de Corpus Christi e Nossa Senhora da Assunção para a próxima semana. De acordo com o chefe do Executivo cearense, os dias escolhidos para a antecipação dos feriados serão 27 e 28 de maio, quarta-feira e quinta-feira da próxima semana. O pedido foi enviado à Câmara Municipal.

"Informo a antecipação dos feriados de Corpus Christi e Nossa Senhora da Assunção para a próxima semana, por conta do Isolamento Social. Dessa forma, após a retomada da economia, não haverá mais prejuízo para o comércio e indústria. Decisão acertada com o prefeito (de Fortaleza) Roberto Cláudio", afirmou Santana.

O Ceará tem 7.823 casos de confirmações de coronavírus e 272 mortes, de acordo com o site do governo federal disponibilizado para atualizações de casos da Covid-19.

