Camilo visita União Química nesta segunda-feira para viabilizar compra da vacina russa Sputnik V

"Irei buscar a vacina para os cearenses aonde tiver que ir. Só descansarei com todos vacinados", disse Santana pelas redes sociais edit

247 - O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), afirmou neste sábado (27) que nesta segunda -feira (1/3) irá se reunir com representantes da farmacêutica União Química para tratar da aquisição da vacina Sputnik V contra a Covid-19.

"Irei buscar a vacina para os cearenses aonde tiver que ir. Só descansarei com todos vacinados", disse Santana pelas redes sociais.

Após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) permitindo a aquisição de vacinas mesmo sem certificação da Anvisa caso de as doses do Programa Nacional de Imunização (PNI), tocado pelo Ministério da Saúde, sejam insuficientes, governadores como Rui Costa (PT-BA) e Fátima Bezerra (PT-RN) já haviam sinalizado a possibilidade de adquirir imunizantes por conta própria.

Irei na 3a feira até o laboratório que representa a vacina russa Sputinik V, em Brasília, tratar da possível aquisição direta do produto, em complemento ao Plano Nacional de Imunização. Irei buscar a vacina para os cearenses aonde tiver que ir. Só descansarei com todos vacinados. — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) February 27, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.