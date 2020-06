Cancelamento de festejos juninos por causa da pandemia deixa prejuízo de R$ 1 bi para estados do Nordeste

Cancelamento ou adiamento das festas juninas na Região Nordeste em função da pandemia do novo coronavírus afeta principalmente a economia dos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Bahia, onde as festas acontecem com maior intensidade edit

247 - O cancelamento dos festejos juninos no Nordeste em função da pandemia do novo coronavírus deverá resultar em prejuízos de cerca de R$ 1 bilhão aos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Bahia, onde as festas possuem forte impacto econômico.

Segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo, a não realização das festas juninas resultou em prejuízos de R$ 400 milhões para as cidades de Caruaru (PE) e Campina Grande (PB). Em Mossoró (RN), a expectativa de uma receita de R$ 94 milhões também foi frustrada pela pandemia. pela pandemia.

“A importância econômica do São João é gigante. Imagine que muitas pessoas passam o ano inteiro para colocar sua atividade comercial dentro do cenário da festa. Vivem na dependência de realização do evento”, disse o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues (PSD) à reportagem. O município paraibano estimava uma receita de R$ 200 milhões durante o período junino.

