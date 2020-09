Carro invade ciclofaixa e calçadão e atinge pedestres e ciclista (vídeo)

247 - Um carro invadiu a ciclofaixa e o calçadão em Recife, atingindo pedestres e ciclistas. A condutora de um dos veículos envolvidos no acidente se feriu e outras três pessoas que estavam na calçada também.

A reportagem do portal G1 destaca que “o motorista do Tucson, identificado como Ezequiel dos Santos, perdeu o controle e invadiu a ciclovia e a calçada, atingindo as pessoas. O carro chegou a atingir a barra de exercícios físicos que fica no calçadão. O condutor fez o teste do bafômetro no local, mas o exame foi negativo para o consumo de álcool. De acordo com a CTTU, o rapaz não foi detido.”

A matéria ainda informa que “a condutora do Polo prata, Rafaela Borges, segundo informações preliminares, teria sofrido uma fratura exposta na clavícula. Ela seguiu para o Hospital Português, no Centro do Recife, em estado grave, segundo informações de testemunhas. A unidade não repassou informações sobre o estado de saúde da vítima.”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.