Ceará é único estado com taxa de contágio de covid-19 inferior a um

O número de 0,65, em 27 de maio, revela que cada infectado no Ceará transmite o vírus para menos de uma pessoa, em média. No país, a taxa era de 1,89, em 26 de maio edit

247 - Um estudo do grupo Covid-19 Analytics da PUC-Rio mostrou que o Ceará é o único estado do Brasil com taxa de contágio de novo coronavírus inferior a um. O número de 0,65, em 27 de maio, revela que cada infectado no Ceará transmite o vírus para menos de uma pessoa, em média.

O segundo estado com menor taxa de transmissão é o Sergipe, com 1,12. As maiores taxas do país, de acordo com o trabalho, são Acre (4,18) e Rio Grande do Sul (4,07).

O estudo considera dados de 26 estados do Brasil e apresenta as taxas de contaminação entre os dias 15 de abril e 25 de maio. No país, a taxa era de 1,89, em 26 de maio.

Até a atualização do início da noite de ontem da plataforma IntegraSUS, o Ceará tinha 37.821 casos confirmados da covid-19, 24.979 recuperações e 2.733 óbitos.

