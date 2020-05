Ceará tem 5 cidades com rápida duplicação de casos de Covid-19 do País

Pior cenário do estado, Itapipoca registrava, em 1º de maio, 80 casos confirmados e 3 óbitos por conta da covid-19. Uma semana depois, no dia 8, o número de casos aumentou para 206 notificações edit

247 - O Ceará tem cinco cidades no ranking nacional entre as 50 cidades brasileiras que levam menos dias para duplicar o número de casos de Covid-19. É o que aponta um levantamento feito pelo MonitoraCovid-19, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Os dados da plataforma, atualizados até esta quarta-feira (13), levam em consideração apenas cidades com mais de 30 casos confirmados da doença.

Os municípios cearenses no ranking são Canindé (média de 8 dias), Fortaleza (média de 7,57 dias), Caucaia (média de 7,5 dias), Sobral (média de 7 dias) e Itapipoca (média de 6,5 dias para duplicação).

Pior cenário do estado, Itapipoca registrava, em 1º de maio, 80 casos confirmados e 3 óbitos por conta da covid-19. Uma semana depois, no dia 8, o número de casos aumentou para 206 notificações.

Até às 17h57 desta quarta-feira (13), o municipio já contabilizava 277 confirmações e 21 óbitos, apontou a plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde (Sesa) do Ceará.

