Ciro Gomes recebe primeira dose de vacina contra Covid-19 (vídeo)

247 - O ex-ministro Ciro Gomes recebeu neste sábado

(3), no Posto de Saúde Guiomar Arruda, em Fortaleza, Ceará, a primeira dose de vacina contra Covid-19. O pedetista tem 63 anos e está dentro da faixa etária autorizada a tomar o imunizante no estado desde sexta-feira (2).

"Emocionado com a gentileza dos profissionais de saúde que tanto estão lutando pela vacinação e proteção do nosso povo. Isso se chama humanidade! Vacina para todo mundo já! Auxílio emergencial de R$ 600 já! Viva a ciência! Viva o SUS!", escreveu ele no Twitter.

Cheguei agora para vacinar no Posto de Saúde Guiomar Arruda, no Pirambu em Fortaleza. Aguardando na fila. #VacinaJa pic.twitter.com/2RnwBKbnHq April 3, 2021





Emocionado com a gentileza dos profissionais de saúde que tanto estão lutando pela vacinação e proteção do nosso povo. Isso se chama humanidade! Vacina para todo mundo já! Auxílio emergencial de R$ 600 já! Viva a ciência! Viva o SUS! pic.twitter.com/zYLtcSLCX3 April 3, 2021

