Ciro: Toffoli não podia ter aceito esta investida absurda de Bolsonaro

247 - O ex-ministro Ciro Gomes classifica como “vergonhosa” a visita forçada que Bolsonaro fez ao presidente do STF, Dias Toffoli. “S.Exa. Ministro Toffoli não podia ter aceito esta investida absurda!”.

Ontem (7), Jair Bolsonaro foi ao STF com o grupo de empresários para tentar forçar um aval do STF na quebra da quarentena, mas Toffoli não sinalizou apoio ao ocupante do Planalto.

Bolsonaro levar empresários ao Supremo Tribunal Federal e mandar gravar a reunião é uma das coisas mais vergonhosas que já assisti. S.Exa. Ministro Toffoli não podia ter aceito esta investida absurda! May 8, 2020





