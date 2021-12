Colisão entre ônibus deixa 4 mortos na BA. Vítimas tinham saído do DF

Acidente aconteceu em um trecho da BR-349, próximo de Correntina, no extremo oeste do estado. Quatro pessoas ficaram feridas edit

Metrópoles - Uma colisão entre dois ônibus deixou quatro pessoas mortas em um trecho da BR-349 de Correntina, no extremo oeste baiano. As quatro vítimas vinham de um ônibus que saiu do Distrito Federal.

O acidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira (31/12) e as vítimas viajam em um dos veículos. Além dos quatro óbitos, outras quatro pessoas ficaram feridas

