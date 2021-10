Com fake news, Queiroga ataca governadores do Nordeste: “Quantas vacinas trouxeram?”

Ministro omitiu que a compra das vacinas não foi concretizada pois a Anvisa impôs uma série de condições para a importação do imunizante edit

Metrópoles - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, criticou, nesta quinta-feira (21), o Consórcio de Governadores do Nordeste.

Durante evento na Paraíba, ao lado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e de outros ministros, ele afirmou que os gestores estaduais não trouxeram vacinas contra a Covid-19 para o país.

“No passado, um Consórcio de Governadores disse que ia trazer vacinas. Quantas vacinas eles trouxeram? Nenhuma”, disparou, ao falar sobre os resultados da campanha de imunização contra o coronavírus no Brasil.

Liderado pelo governador do Piauí, Wellington Dias (PT), o grupo de gestores estaduais do Nordeste acordou a compra de 37 milhões de doses da vacina russa Sputnik neste ano. As vacinas seriam integradas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), mas o contrato não foi finalizado.

Em agosto deste ano, a compra foi suspensa após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) impor uma série de condições para a importação do imunizante. A medida foi adotada após o órgão fazer análises da vacina e concluir que não foram apresentadas evidências científicas suficientes para comprovar sua segurança e eficácia.

