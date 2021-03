Covid-19: Governadores do Nordeste pedem prioridade a profissionais da Educação e Segurança na vacinação

Presidente do Fórum dos Governadores e do Consórcio Nordeste, o governador do Piauí, Wellington Dias (PT), assinou decreto que classifica as duas atividades como essenciais e prioritárias na ordem de vacinação edit

247 - Indo na contramão de Jair Bolsonaro, os governadores do Nordeste colocaram como grupos prioritários a serem vacinados contra a Covid-19 os profissionais das áreas da Educação e da Segurança. O decreto foi assinado pelo governador do Piauí, Wellington Dias (PT), nesta segunda-feira (31).

“Agentes da vigilância sanitária participam das operações em barreiras, fiscalização e cobrança das medidas preventivas, e policiais vão juntos. O agente da vigilância vacinado pelo nível de risco e o policial não? Era preciso corrigir situações como esta e policiais com comorbidades fora de atividade fazem falta e, estando vacinados, ampliam a segurança”, explicou Dias, que é presidente do Fórum dos Governadores e do Consórcio Nordeste.

“Na educação já tivemos muito prejuízo com a falta de aulas presenciais, especialmente para as crianças. Mas o risco é maior para professores e então a saída segura e para todos é a vacinação”, acrescentou. “Mas queremos regra nacional, com critério definido legalmente, com base na decisão do STF e pelo Comitê Intergestores Tripartite”, afirmou ainda.

Assinei decreto que torna os serviços de segurança e educação como essenciais e prioritários para a vacinação. pic.twitter.com/34nUJahoNn — Wellington Dias (@wdiaspi) March 30, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.