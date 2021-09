Deputada do PSL acusa Eduardo Bolsonaro de ameaça em rede social

"Um filho do presidente da República, ao que tudo indica ligado às milícias, posta uma foto minha com um alvo em meu rosto. Isso é uma ameaça? Deixo registrado que me sinto amplamente ameaçada por esses tiranos”, disse a deptada Professora Dayane (PSL-BA) edit

247 - Aliada do governo Bolsonaro, a deputada federal Professora Dayane (PSL-BA) disse que foi ameaçada pelo também deptado e filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

Eduardo Bolsonaro postou em seu Instagram uma foto de Dayane ao lado de seu pai a chamando de “traidora“ e ilustrou a foto com uma mira de arma de fogo na cabeça da deputada.

"Um filho do presidente da República, ao que tudo indica ligado às milícias, posta uma foto minha com um alvo em meu rosto. Isso é uma ameaça? Deixo registrado que me sinto amplamente ameaçada por esses tiranos”, escreveu Dayane, no Twitter.

“É isso aqui que os falsos conservadores, “cristãos e patriotas” de bem defendem?”. Na falta de ter do que me acusar (pois não tenho funcionários fantasmas nem sou adepta da corrupção e das milícias), o que sobra é esbravejar o ódio em cima de mim”, rebateu a deputada.

O motivo da postagem de Eduardo foi o fato da deputada ter comparecido às manifestações de domingo (12) contra o governo.

Um filho do Presidente da República, ao que tudo indica ligado à milícias, posta uma foto minha com um alvo em meu rosto. Isso é uma ameaça???? Deixo registrado que me sinto amplamente ameaçada por esses tiranos. pic.twitter.com/GlTqd5VxvG — Professora Dayane Pimentel (@deppimentel) September 13, 2021

