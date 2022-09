Desabamento de marquise deixa quatro mortos e seis feridos em Pernambuco

Apoie o 247

247 - Um desabamento de uma marquise deixou, ao menos, quatro mortos e seis feridos em Aliança, na Zona da Mata de Pernambuco, na noite deste domingo (11), segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A rua estava lotada de pessoas que acompanhavam a festa de emancipação do município. Imagens mostram o momento do acidente. A reportagem é do portal G1.

Acontecia, no Centro da cidade, um desfile cívico para comemorar os 94 anos de Aliança. O desabamento foi da marquise de uma bomboniere, que estava fechada no momento, segundo relatos na cidade.

Imagens também mostram o socorro aos feridos e os momentos que antecederam o acidente. O Samu informou que foram acionadas equipes dos municípios de Vicência e Goia

Os nomes dos mortos e dos feridos não foram divulgados. Uma jovem de 14 anos foi levada para o Hospital da Restauração, no Recife. Quatro pessoas foram levadas para o Hospital Berlarmino Correia, em Goiana: uma mulher de 39 anos, um adolescente de 12 anos e dois homens, um de 27 e outro de 38 anos, também na Zona da Mata, para apoiar os socorristas de Aliança.

