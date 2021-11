'Dia do Orgulho Hétero' será votado na Assembleia da Paraíba

O autor do projeto afirma que a proposta é uma demanda de seus eleitores e que visa defender aqueles que “optaram por gostar do sexo oposto" edit

Revosta Fórum - A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) deve votar nesta terça-feira (23) o PL 3.324/2021, de autoria do deputado bolsonarista Walber Virgolino (Republicanos), que cria O Dia do Orgulho Heterossexual.

Antes de ir à plenário, o PL foi aprovado por unanimidade, pasmem, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Ao Portal T5, Virgolino afirmou que respondeu uma demanda de seus eleitores.

“Algumas pessoas me instaram em redes sociais sobre o Dia do Orgulho Gay, Orgulho Negro, não sei o que mais, não sei o que lá. Aí disseram: deputado, porque você não cria o dia do orgulho hétero?”, disse o parlamentar.

