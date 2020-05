Dino: Bolsonaro quer um governo 'sem interferências', ou seja, uma ditadura

O governador do Maranhão comentou a fala de Bolsonaro durante a "carreata da morte" de que não aceitará "interferências": "é da essência da tripartição funcional do Estado que os Poderes interfiram uns nos outros" edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), comentou a participação de Jair Bolsonaro na "carreata da morte", protesto de apoio a Bolsonaro, contra o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e contra do Supremo Tribunal Federal (STF) que aconteceu neste domingo (3) em Brasília.

Dino afirmou que a declaração de Bolsonaro sobre não aceitar "interferências" em seu governo diz respeito ao desejo de implantar uma ditadura no Brasil. "Bolsonaro diz que quer um governo 'sem interferências', ou seja, uma ditadura. É da essência da tripartição funcional do Estado que os Poderes interfiram uns nos outros. Na verdade, Bolsonaro está com medo da delação de Moro e de ser obrigado a mostrar o exame do coronavírus".

Flávio Dino também comentou as agressões sofridas por profissionais da imprensa durante a manifestação. "Não são 'apoiadores'. Crescentemente adotam comportamento de milícias, que pela força física tentam impor suas ideias. Há meses promovem agressões impunemente. Jornalistas, Sergio Moro, Alexandre de Moraes são apenas as vítimas mais recentes".

