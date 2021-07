Dino critica "vitimização" de Bolsonaro e deseja recuperação: "tem multa pra pagar"

O governador do Maranhão disse lamentar a "tentativa de politizar um problema de saúde” edit

Revista Fórum - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB), comentou nesta sexta-feira (16) sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro e criticou a tentativa de “vitimização” do presidente empreendida por alguns apoiadores dele.

“Não quero tratar de forma alguma sobre problema de saúde de adversário p0lítico. O que eu lamento é a tentativa de politizar um problema de saúde”, disse Dino em entrevista à jornalista Luciana Lima, do Metrópoles. “Outras pessoas tentam montar uma estratégia de vitimização que não é adequada, não é conveniente”, completou.

O governador disse que espera que Bolsonaro tenha a saúde “plenamente restaurada”. “Até porque, ele tem muitos processos para responder no futuro e tem uma multa para pagar lá no Maranhão”, brincou.

