Dino propõe a Bolsonaro reunião com governadores e Pacto Nacional pelo Emprego

Um dos principais nomes da oposição, o governador do Maranhão enviou ofício a Jair Bolsonaro após o anúncio de que o desemprego, que está em 12,9%, irá subir ainda mais no segundo semestre edit

247 - O governador Flávio Dino (PCdoB) enviou nesta segunda-feira, 27, um ofício a Jair Bolsonaro propondo uma encontro com governadores, presidentes de confederações empresariais e centrais sindicais para discutir a criação de “Pacto Nacional pelo Emprego”.

Um dos principais nomes da oposição ao governo, Dino defende a criação de medidas imediatas de geração de emprego e renda. O governador maranhense se manifestou após declaração do secretário de Política Econômica do Governo Federal, Adolfo Sachsida, alertando que o desemprego, que ficou em 12,9% em junho, irá crescer ainda mais no segundo semestre.

"Neste encontro, também seria de extrema importância a apresentação de propostas para proteção dos pequenos e microempresários, assim como um plano de obras públicas, indispensável para recolocar o país no rumo do crescimento", diz Dino no ofício a Bolsonaro.

Leia o documento na íntegra:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.