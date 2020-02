Dino sobre o caos bolsonarista: não há economia que funcione sob tanta confusão

"Indicadores sobre explosão do dólar e queda das bolsas espelham o preço da instabilidade institucional", escreveu o governador do Maranhão, Flávio Dino edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), repercutiu no Twitter a queda da Bovespa e a constante alta do dólar, que hoje atingiu a cotação simbólica de R$ 4,50.

"Não há política econômica que funcione em meio a eternas confusões e guerras", escreveu.