Dino sugere que charlatanismo de Bolsonaro com a cloroquina tem indício de corrupção

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), afirmou nesta quarta-feira (26) ver indícios de corrupção na defesa inconsequente que Jair Bolsonaro faz da cloroquina.

Pelo Twitter, o governador maranhense disse que alguém pretendeu lucrar ou lucrou com a promoção do medicamento comprovadamente ineficaz no tratamento da Covid-19.

"Não sou médico e por isso jamais receitei remédios. Não me cabe. E nunca na história do Brasil algum governante se dedicou a ser propagandista de remédio. Somente agora. Isso tem cara e cheiro de corrupção. Alguém estava querendo ganhar ou ganhou dinheiro com essa maluquice", afirmou Flávio Dino.

Nesta quarta-feira, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da CPI da Covid, protocolou requerimento para convocar Jair Bolsonaro a depor na comissão de inquérito. Na justificativa do pedido, o parlamentar afirmou que "a cada depoimento e a cada documento recebido, torna-se mais cristalino que o Presidente da República teve participação direta ou indireta nos graves fatos questionados por esta CPI".

