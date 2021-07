DJ Ivis é indiciado por lesão corporal, injúria e ameaça

A Polícia Civil do Ceará indiciou Iverson de Souza Araújo, conhecido como DJ Ivis, também responderá por agressão à ex-mulher, Pamella Holanda, pelo qual já está preso edit

247 - A Polícia Civil do Ceará indiciou Iverson de Souza Araújo, conhecido como DJ Ivis, por lesão corporal, injúria e ameaça. Ele também responderá por agressão à ex-mulher, Pamella Holanda, pelo qual está preso há quase 15 dias no presídio Irmã Imelda Lima Pontes, na Região Metropolitana de Fortaleza. Ele foi detido no dia 14 de julho.

De acordo com o secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, poderá ocorrer um outro pedido de prisão contra DJ Ivis. O relato foi publicado pelo portal G1.

A digital influencer Pamella Holanda havia publicado vídeos na internet sendo agredida na frente da filha e de outras duas pessoas, a mãe dela e um funcionário do produtor musical. As imagens foram divulgadas por ela no dia 11 de julho.

Pamella havia dito que o ex-marido exibia fotos íntimas dela ao amigo Charles, que o cantor considerava como "braço direito".

