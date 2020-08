“É o mesmo que Bolsonaro dar aulas sobre combate ao coronavírus”, diz deputado sobre Moro professor de Direito

247 - Nesta quinta-feira (13), o deputado federal Márcio Jerry (PCdoB-MA) ironizou a contratação de Sérgio Moro, ex-juiz da Operação Lava Jato, como professor de uma universidade de Brasília.

A partir de setembro, Moro, que é também ex-ministro da Justiça e atual desafeto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), deverá dar aulas sobre combate à corrupção, lavagem de dinheiro e Estado de direito a alunos de pós-graduação do Centro Universitário de Brasília (UniCEUB).“Sobre Sérgio Moro professor universitário, tem razão quem diz que os alunos não precisarão fazer provas. Ou podem, na prova, fazer conluios para forjar o resultado. Também tem razão também quem diz que ele ministrar curso voltado para o combate à corrupção é o mesmo que o ex-amigo Jair Bolsonaro ministrar aulas sobre como combater o coronavírus”, alfinetou o parlamentar.

Juiz federal em Curitiba, Sérgio Moro esteve por 12 anos na magistratura, antes de integrar o governo Bolsonaro. Na Lava Jato, foi reconhecido por ser o responsável por determinar a prisão de políticos e empresários acusados de corrupção. No entanto, foi acusado de violar o devido processo legal ao colaborar com o Ministério Público durante os processos e enfrenta ações no Supremo Tribunal Federal (STF) que questionam sua imparcialidade durante a condução das ações penais.

Moro deixou o cargo de juiz para ser ministro da Justiça do governo de Bolsonaro e saiu em meio a polêmicas ao acusar o chefe do Executivo de tentar interferir na Polícia Federal.

