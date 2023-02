Eduardo Girão abre mão de candidatura para fortalecer o bolsonarista Rogério Marinho no Senado

O senador do Podemos-CE havia lançado a candidatura por conta própria e sem a indicação do partido edit

247 - O senador Eduardo Girão (Podemos-CE) desistiu de sua candidatura à presidência do Senado para dar mais votos a Rogério Marinho (PL-RN), que disputará a eleição junto com Rodrigo Pacheco (PSD-MG), atual presidente do Legislativo. A eleição na Casa Alta ocorre nesta quarta-feira (1).

Girão lançou a candidatura em dezembro, por conta própria e sem a indicação do partido, o Podemos.

