Em 2º turno entre Bolsonaro e Huck, Dino afirma: "estarei fazendo campanha pelo Luciano Huck"

O governador do Maranhão Flávio Dino disse ainda que não vê o ex-presidente Lula como empecilho para a formação de uma frente ampla para 2022. "Acredito que o Lula concorda com minha visão, porque já demonstrou isso na prática em 2002 com a escolha de José Alencar como vice-presidente. Ele sempre buscou amplitude. E nós só ganhamos eleições quando formamos amplitude" edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB) concedeu entrevista à Veja e falou sobre a frente ampla que está montando visando a eleição presidencial de 2022.

Questionado se apoiaria o possível presidenciável Luciano Huck em um segundo turno contra Bolsonaro, Dino cravou: "claro que, se o segundo turno for entre o Huck e o Bolsonaro, com certeza estarei fazendo campanha pelo Luciano Huck".

O governador também foi perguntado sobre a postura do ex-presidente Lula em relação a frente ampla idealizada por Dino. Para ele, Lula não é um empecilho. "Pelo contrário. Acredito que o Lula concorda com minha visão, porque já demonstrou isso na prática em 2002 com a escolha de José Alencar como vice-presidente. Ele sempre buscou amplitude. E nós só ganhamos eleições quando formamos amplitude. O Bolsonaro só ganhou a eleição porque essa força se formou contra nós. Em condições normais, é impossível que uma pessoa tão despreparada seja eleita".

Dino disse também que só vê sua candidatura à presidência forte caso haja um conjunto de aliados a sustentando. "Eu só seria competitivo hoje se houvesse um conjunto de forças que sustentasse a candidatura. Você não disputa uma eleição majoritária sozinho. Eu ganhei a eleição de governador duas vezes porque tinha um movimento coletivo de partidos que me sustentou. Eu não ganhei porque sou bom. Se houvesse eleição hoje, o segundo turno seria entre Fernando Haddad e Bolsonaro, sendo que eu estaria novamente com Haddad, distribuindo panfleto nas ruas".

Na sala em que Dino concedeu entrevista, há na parede quadros com fotografias dos encontros que teve com os ex-presidentes Lula, Dilma e Fernando Henrique Cardoso, além de encontros também com Pelé e o papa. “O Huck não está aí porque não tenho uma foto com ele”, disse o governador, aos risos.