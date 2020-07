Em aúdio, deputado do PL oferece dinheiro a pré-candidato em nome do prefeito de Fortaleza

247 - Aúdio em que um deputado estadual do PL, comandado por Valdemar Costa Netto, oferece dinheiro para cooptar um pré-candidato a vereador para o partido está abalando o processo pré-eleitoral no Ceará.

De acordo com reportagem da revista Veja, na gravação de 15 minutos e 13 segundos, o deputado estadual Bruno Gonçalves revela ao pré-candidato a vereador de Fortaleza Maninho Palhano que a sua sigla, o PL, seria entregue ao prefeito da capital cearense, Roberto Claudio (PDT).

Segundo a reportagem, o prefeito usaria o partido de aluguel para ampliar a força do seu grupo político nas eleições e, em troca, impulsionaria a candidatura à reeleição da mãe do deputado, a vereadora por Fortaleza Marta Gonçalves (PL).

“Nós estamos numa negociação com o Roberto de entregar para ele o PL. Em contrapartida, ele montaria o partido para fazer três a quatro vereadores, onde só teria de mandato minha mãe, que seria uma das vagas, porque ela, sendo eleita, vira secretária de novo, porque ela na câmara dá muito trabalho a gente”, diz o deputado.

“O Roberto ficou de montar”, disse o parlamentar. "Montar" siginificaria entrar com o dinheiro. “Essa estrutura aqui é responsabilidade minha. Eu me responsabilizo por essa estrutura. Se não vier dele, vem de mim”, acrescenta o deputado. “Ele (Roberto) diz: ‘Rapaz, ofereça pra ele, diga pra ele (o suplente) que antes de eu sair do meu mandato eu faço ele vereador quatro meses.’”, complementa.

