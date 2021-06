Em evento no RN, Bolsonaro manda menina de 10 anos retirar sua máscara

247 - Em evento em Jucurutu (RN), Jair Bolsonaro pediu que uma criança de 10 anos, que recitou uma poesia na abertura da cerimônia, tirasse a máscara de proteção individual, medida sanitária recomendada contra a pandemia do novo coronavírus. As informações são do portal UOL.

Ao começar a recitar um poema próprio, uma menina de 10 anos, que subiu ao palco, foi aconselhada pelo mandatário a retirar a máscara, o que foi cumprido.

Segundo a reportagem, Jair Bolsonaro também voltou a atacar o trabalho da imprensa, três dias depois de atacar uma repórter da TV Vanguarda, filial da TV Globo no interior de São Paulo.

"Eu não tenho que dar entrevistas. Eu não tenho que responder perguntas de muitos idiotas", afirmou em meio às criticas sobre as acusações e suspeitas com relação aos contratos para a aquisição da vacina Covaxin.

