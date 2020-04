Em live com Eduardo Bolsonaro, pastor do Ceará diz que vai reabrir igreja: “Se quiserem prender, prendam”

Na live com o pastor, Eduardo Bolsonaro defendeu os cultos presenciais e disse ainda que a pandemia está sendo aproveitada por alguns "para levar o país ao socialismo" edit

Da revista Fórum – O deputado federal Eduardo Bolsonaro (sem partido) realizou, nesta quarta-feira (1), com o deputado estadual Jaziel Pereira, do Ceará, uma transmissão ao vivo na qual criticou a suspensão dos cultos presenciais nas igrejas.

Pastor e médico, Jaziel chamou a pandemia de Covid-19 de “agouro” e chamou o culto religioso de atividade essencial: “É um bálsamo emocional, conforto espiritual”. Elogiando a atuação de Bolsonaro, ele ainda disse: “Nós vamos abrir as igrejas, dentro do ordenamento, e se eles quiserem prender, prendam. Soltem os bandidos e prendam os padres, pastores, as pessoas de bem”.

Eduardo concordou: “Aqueles que atacam as igrejas normalmente são os mesmos que defendem o desencarceramento”. O deputado ainda sugeriu que a liberdade religiosa está sendo ameaçada e que a pandemia está sendo aproveitada por lideranças para levar o Brasil em direção ao socialismo.

