Em Pernambuco por causa das chuvas, Bolsonaro critica Paulo Câmara: "faltou iniciativa da parte dele"

247 - Jair Bolsonaro (PL) sobrevoou, na manhã desta segunda-feira (30), algumas das áreas mais atingidas pelas chuvas na Região Metropolitana do Recife e acusou o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), de “falta de iniciativa” e de querer “politizar a desgraça" que já deixou ao menos 87 mortos e mais de 3,5 mil desabrigados.

“Em todos os momentos que governadores ou prefeitos nos procuraram nós atendemos. Acho que faltou iniciativa da parte dele também. Aqui ninguém está proibido de comparecer a este local neste momento. Foi também divulgada pela mídia a nossa presença, isso aconteceu sábado e domingo. Se o governador estava fazendo outra coisa, não sei. Talvez ache melhor não estar presente aqui. A gente não vai politizar essa questão. O momento não é de fazer política”, disse Bolsonaro durante uma entrevista coletiva. A crítica faz referência ao fato de Paulo Câmara ter afirmado, no domingo (29), que não havia sido informado sobre a viagem de Bolsonaro e sua comitiva.

“Ele tem o candidato dele, eu respeito, quem vai decidir é a população. Agora, em um momento de crise, você vai atrás para ajudar, não fica esperando ser chamado dentro de casa. O governador em um momento de crise tem que esquecer essa questão política, arregaçar as mangas e vir trabalhar de fato para seu povo, e não fazer política em cima da desgraça de alguns, como infelizmente aconteceu, que perderam parentes”, completou.

Além de Bolsonaro, a comitiva conta com ministros como os do Desenvolvimento Regional, Saúde, Justiça, Cidadania e Turismo. “O objetivo maior é confortar os familiares e, por meios materiais, atender à população. Os ministros vão falar sobre o BPC, os que por ventura quiserem empréstimo, sem juros, poderão fazê-lo. E apoio aos municípios e governo do Estado. O governo federal está sempre alerta para atender a população, independentemente de pedidos de autoridades locais", disse o ocupante do Palácio do Planalto.

