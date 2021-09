Em visita aos Lençóis Maranhenses, Flávio Bolsonaro comete crime (vídeo)

Flávio Bolsonaro ocupou de forma irregular os Lençóis Maranhenses no último final de semana. Ele curtiu regalias como tenda e bebidas no Parque Federal, o que é completamente proibido. edit

Blog Domingos Costa - Uma denúncia enviada ao Blog do Domingos Costa feita por um atento leitor do município de Santo Amaro, sustenta que o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), o filho “Zero Um” de Jair Bolsonaro, ocupou de forma irregular os Lençóis Maranhenses no último final de semana.

Hospedado na luxuosa mansão “Casa Lençóis”, de propriedade de Nelson Piquet Jr, brasileiro ex-F1 e atualmente na Stock Car, o senador teria entrado no Parque Federal e não no Municipal, via Santo Amaro.

“Flávio Bolsonaro curtiu regalias como tenda e bebidas no Parque Federal, o que é completamente proibido. Quem frequenta os Lençóis sabe que não pode levar bebidas e nem tenda porque é proibido”, disse a fonte.

Vale ressaltar que essa é uma das restrições presentes na portaria ICMBio nº 199/2017 do Plano de Manejo do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses.

O ICMBio, órgão federal responsável pela fiscalização do Parque, não esteve presente e, se soube do caso envolvendo o senador do Rio de Janeiro, não fez seu papel em coibir as irregularidades.

