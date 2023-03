Empresário que ostentava armas e vida de luxo nas redes é assassinado durante almoço na Bahia

Marinho ostentava uma vida de luxo nas redes e comemorava o fato de ter supostamente 1 milhão de seguidores no Instagram edit

247 - O empresário Marcos Edilho Pereira Marinho, de 39 anos, foi morto a tiros, neste domingo (12), em Feira de Santana, cidade a 100 km de Salvador, na Bahia. Ele estava em uma restaurante na Avenida Fraga Maia, quando os autores do crime chegaram em um veículo e atiraram diversas vezes.

Marcos era dono de uma empresa de consultoria de negócios. De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu por volta das 15h30. Segundo o delegado Fabrício Linard, responsável pelas investigações, o empresário estava acompanhado da esposa.

De acordo com o G1, os autores do crime chegaram ao local em um veículo modelo picape e atiraram contra a vítima, que foi atingida na cabeça, tórax e abdome, com tiros de pistola e calibre 12.

A polícia investiga o crime.

Marinho ostentava uma vida de luxo nas redes e comemorava o fato de ter supostamente 1 milhão de seguidores no Instagram. Nas imagens em suas redes, era corriqueiro vê-lo com armas nas mãos. O empresário também era membro de clube de tiro.

