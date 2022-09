Empresário que votou em Bolsonaro em 2018, declara voto e aposta R$ 800 mil na vitória de Lula

Entre as cláusulas do contrato está uma exceção: caso qualquer um dos candidatos saia da disputa, o acordo será desconsiderado edit

Apoie o 247

ICL

247 - Dois empresários maranhenses, Artu Oliveira e Gildenberg de Sá, apostaram R$ 800 mil cada na vitória de Lula (PT) ou Jair Bolsonaro (PL) nas eleições deste ano.

Artu, que em 2018 votou em Jai Bolsonaro, declarou voto no Lula e está certo de que o ex-presidente terá êxito nas urnas. Já Gildenberg, está seguro de que Bolsonaro será vitorioso. Ele votou em Bolsonaro em 2018.

A aposta registrada em cartório estabelece que quem acertar o resultado leva todo o valor. De acordo com reportagem do G1, Artu colocou uma chácara de 23 hectares, localizada a 41 km de Grajaú, avaliada em R$ 800 mil na aposta. O outro empresário apostou 11.111 toneladas de pedras de gesso - também no valor de R$ 800 mil.

Entre as cláusulas do contrato está uma exceção: caso qualquer um dos candidatos saia da disputa, o acordo será desconsiderado.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.