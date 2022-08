Encontro 247 em Fortaleza terá lançamentos de Rodrigo Vianna e Marcelo Uchôa

Encontro com a comunidade da TV 247 será no dia 10 de setembro (sábado) às 10h na sede da ACI (Associação Cearense de Imprensa) edit

247 - A Comunidade 247 do Ceará tem um encontro marcado no próximo dia 10 de setembro. A sede da ACI (Associação Cearense de Imprensa), em Fortaleza, vai receber um grande debate para marcar o lançamento de dois livros que trazem reflexão sobre o duro momento vivido pelo Brasil. Os autores das obras, o advogado Marcelo Uchôa e o jornalista Rodrigo Vianna, estarão a partir de 10h do sábado (10) no auditório da ACI para autografar os livros “O pesadelo de uma nação: do golpe ao bolsonarismo” e “De Lula a Bolsonaro - combates na internet”. Logo depois, a partir de 11h, instala-se a mesa de debates com participação de outros importantes convidados e dos internautas que devem lotar o auditório.

Vianna é jornalista há mais de três décadas, com passagens pela Folha de S.Paulo, TV Cultura, Globo e Record, e desde 2020 é âncora do Boa Noite 247. Uchôa, professor de Direito e um dos mais destacados juristas do Ceará, também é articulista do 247 e participa das transmissões da TV 247 como comentarista e convidado especial. Os dois livros foram lançados neste segundo semestre de 2022 pela Kotter Editorial.

Participarão do evento também os jornalistas Leonardo Attuch (fundador e editor responsável pelo 247, além de âncora do Bom Dia 247) e Florestan Fernandes Jr (comentarista do 247, com longa carreira na TV brasileira), a presidenta da FENAJ (Federação Nacional dos Jornalistas) Samira de Castro, a professora da UFC Adelaide Gonçalves e a representante da ACI Ângela Marinho.

Será o evento oficial de lançamento da obra de Marcelo Uchôa, solidificando ainda mais a ligação do 247 com o Ceará, um estado decisivo na resistência ao golpe e ao bolsonarismo. A manhã de autógrafos e o debate acontecem no prédio da ACI: Rua Floriano Peixoto, 735, 6º andar – Centro de Fortaleza.

O encontro em Fortaleza será o terceiro da Comunidade 247 no pós pandemia, logo depois de grandes eventos ocorridos no Rio de Janeiro (julho) e em João Pessoa (agosto), ocasiões em que Rodrigo Vianna lançou seu livro com espaço também para debates sobre o combate ao lawfare, ao fascismo e sobre a retomada da democracia plena no Brasil.

Até o fim de 2022, pretendemos realizar encontros semelhantes em Belo Horizonte e Brasília - na caminhada rumo a 1 milhão de inscritos na TV 247.

