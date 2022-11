Encontro em Salvador discute os desafios do governo Lula no mundo do trabalho

Organizado pelo deputado federal Daniel Almeida (PCdoB), membro do GT do Trabalho na equipe de transição de Lula, evento deve reunir organizações sociais, sindicais e empresariais edit

247 - No próximo sábado (26), às 9h, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia (Sinpojud) será sede para o “Diálogo sobre os desafios do novo governo no mundo do Trabalho”, com entrada aberta ao público. Iniciativa do deputado federal Daniel Almeida (PCdoB), membro do GT do Trabalho na equipe de transição de governo, o encontro tem o objetivo de reunir organizações sociais, sindicais e empresariais para tratar sobre as contribuições para o Governo Lula.

Daniel Almeida afirma que será uma oportunidade para ouvir as principais demandas dos trabalhadores. “O desafio é grande, pois o governo Bolsonaro promoveu um cruel desmonte para o mundo do trabalho. Os trabalhadores foram muito afetados perdendo seus empregos, o poder de compra e tendo muitos direitos suprimidos. Precisamos virar essa chave e elaborar ações propositivas que valorizem as atividades e relações trabalhistas”.

O parlamentar baiano, que é operário têxtil e sindicalista vai compor a mesa de debate junto com o presidente da CTB e membro do GT do Trabalho do Governo Lula, Adilson Araújo e com o diretor de Educação e Tecnologia da CNI, diretor-geral do SENAI, diretor-superintendente do SESI e membro do GT da Indústria, comércio e serviços, Rafael Lucchesi.

Participam também do diálogo as entidades Força Sindical, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), Central Única dos Trabalhadores (CUT BAHIA), União Geral dos Trabalhadores (UGT BAHIA), Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST BAHIA), Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB BAHIA), além da sociedade civil.

