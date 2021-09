Estátua de Drummond tomba e telhado de lojas 'voa' para cima de carro durante ventania em Teresina

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A estátua do poeta Carlos Drummond de Andrade, que fica na Avenida Raul Lopes, Zona Leste de Teresina, tombou durante ventania registrada na tarde desta quarta-feira (15). O telhado de lojas na avenida principal do Dirceu Arcoverde, na Zona Sudeste, não suportou os fortes ventos que antecederam um temporal. A informação é do portal G1.

A estrutura voo e parou no meio do canteiro central, e caindo em cima de um veículo que passava na via no momento do incidente. Os ocupantes do carro não ficaram feridos.

Segundo lojistas do local, o alambrado pertence a um prédio que teria sido inaugurado há pouco tempo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e está no local.

PUBLICIDADE

A chuva forte atingiu todas as regiões de Teresina, mas durou poucos minutos. Moradores relataram falta de energia nos bairros Dirceu, Parque Jurema, Itararé, Vermelha, Saci, Distrito Industrial, Renascença I.

PUBLICIDADE